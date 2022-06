Casa iluminada e brilhante

No interior da residência, além dos diversos e amplos painéis envidraçados e do piso de mármore, destacam-se o mobiliário de design moderno, de cor branca, e o projeto de iluminação, que visa realçar as qualidades estéticas dos materiais de acabamento, como o mármore e o vidro, e crias efeitos visuais atraentes. Na sala de estar, situado sob o mezanino, a iluminação indireta embutida no forro cria a ilusão de o forro flutuar no ar.

Móveis de madeira, de design contemporâneo, como as mesas de centro e de canto, dialogam com as cortinas, de cor bege, e com a paisagem circundante, agregando funcionalidade e charme ao living room.