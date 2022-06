Um castelo em uma ilha

Nenhuma casa mediterrânea passa despercebida, seja pela peculiaridade deste estilo, seja pela sua simplicidade e clareza estética, que a todos encanta.

Na suíte do casal, com suas superfícies predominantemente brancas e rodapés na cor preta, o projeto priorizou a qualidade dos materiais de acabamentos, visando a funcionalidade e facilidade de manutenção. O banho conta com piso de mármore e a bancada do lavatório também é feita de mármore, que dão um toque de requinte e sofisticação ao ambiente. O destaque é a divisão do ambiente em duas áreas distintas. Os sanitários ocupam uma posição mais privativa, enquanto o lavatório e a área do chuveiro ocupam a área maior e aberta. O box de vidro do chuveiro dá um toque de modernidade e leveza e as louças de estilo provençal dão um toque de elegância e um charme irresistível ao ambiente.