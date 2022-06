Nós vamos balançar você: inspiração para cada gosto musical!

Imagine que você está ouvindo um novo álbum e decidindo se gosta ou não. Essa rápida decisão envolve muito mais do que você imagina. Como a aceitação de uma música é algo muito subjetivo, o seu julgamento é influenciado pelas suas preferências pessoais, assim acontece quando você resolve renovar a decoração da sua casa. Todo ano surge uma nova tendência de cor e designer – o paralelo com a música é o ritmo, assim acontece o mesmo com a decoração.

No entanto, às vezes, você talvez não tenha ideia da intensidade do processo mental que o cérebro de cada pessoa passa para determinar se uma música agrada ou desagrada. E o mundo do designer também é igual – gosto é gosto! Tem gente que gosta do estilo clássico e outros que adora uma mistura eclética. Porém, ao ritmo não está presente apenas na música, ou seja, está em toda parte, como na sua respiração, nas batidas do coração, no caminhar e até na sua voz. Na natureza o ritmo está nas ondas, marés, nas fases da lua e estações, nos dias e noites, no jeito que as folhas se repetem e se organizam em torno do caule de uma planta e no balanço do vento.

Uma curiosidade interessante sobre a definição da palavra 'ritmo', – vem do grego e significa movimento ordenado. É o ritmo que traz a sensação de balanço e movimento, fazendo o seu olhar passear de forma livre pelo ambiente. Além disso, você pode usar o ritmo para transmitir formalidade, informalidade, organização e desordem, entre outras coisas. O ritmo e o décor é um casamento perfeito! O jeito mais comum de trazer ritmo para a decoração é através da repetição e alternância de elementos – cores, formatos, texturas, objetos ou qualquer elemento. É a 'batida' da música traduzida visualmente dentro da sua casa.

