Economia: ilumine sua casa de forma natural!

Atualmente tem quem ache antiquado o uso de paredes de vidro e até alguns mitos, como envolvendo a falta de privacidade. Na verdade dependendo do uso, você pode usar da forma correta e criar uma grande galeria de exposição para quem está em outro cômodo. Mas apenas quando o uso é feito de forma correta, talvez com a ajuda de um arquiteto, seu espaço ficará criativo, além de otimizar o espaço e caprichar no visual. Ter um ambiente com divisórias diferenciado – que não seja uma parede, já é um grande ganho de iluminação.