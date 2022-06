Decoração com cortinas e a arte de afastar olhares curiosos

Como expomos diversamente as opções de cortinas com tonalidades mais discretas para compor um ambiente que procura exatamente a discrição, e, assim, o afastamento da curiosidade dos vizinhos, trouxemos também uma opção por cortina estampada para a decoração do espaço. Estes modelos encontrados em diversos tecidos e as mais variadas estampadas possíveis, podem fazer de sua decoração algo mais alegre ou discreto. Basta fazer uma boa escolha que se associe com os demais objetos decorativos do seu lar.

Neste lindíssimo projeto do escritório Spengler Decor, de Balneário Camboriú (SC), a utilização de uma ampla cortina estampada na cor marrom e detalhes charmoso, deixou o ambiente moderno ainda mais incrível. A decoração com o sofá em tom escuro contrastado com a presença das almofadas vermelhas e as luminárias criativas e o charmoso piso de madeira, deixou esta composição simplesmente impecável.