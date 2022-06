Dê uma nova aparência para madeira existente na sua casa!

Você fez um passeio e achou no meio do caminho toco de madeira, e… Com uma mente criativa criou uma linda mesa de centro. Afinal, sabe aquela peça que já está com uma aparência velha e você está pensa em se desfazer? Calma, com uma boa reforma ela pode ganhar uma nova roupagem e um destaque especial na na sua sala de estar.

Em alguns casos, é mais interessante reformar móveis antigos, criar você mesmo do que comprar outros novos, ou simplesmente garimpar e transformar elementos em peças únicas e charmosas.