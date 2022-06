Casa moderna deslumbrante

Se as aberturas da fachada frontal foram concebidas de modo a proteger a privacidade dos moradores, as demais fachadas exploram com mais intensidade as aberturas e o contato visual com o espaço exterior. A suíte máster, por exemplo, situada no pavimento superior, abre-se inteiramente para o espaço exterior através de generosos painéis envidraçados, que descortinam a vista para o exterior e trazem a luz natural para o interior do ambiente, sem prejuízo da intimidade dos moradores.