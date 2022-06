Casa tradicional encantadora

A cobertura não é apenas um elemento importante para a imagem do edifício e sua inserção no conjunto das construções vizinhas. No living room, a iluminação indireta realça as superfícies inclinadas e a textura do forro de madeira e dos elementos em madeira aparente da estrutura do telhado.

A sala de jantar é composta de uma mesa de madeira com tampo de vidro, de cadeiras de estrutura de madeira e assentos e encostos feitos de corda natural e de uma luminária de madeira de design contemporâneo. A neutralidade e depuração estética servem para voltar os olhos dos moradores para a paisagem do jardim, que invade o ambiente através de uma ampla janela.