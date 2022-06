Verdades e mitos sobre a decoração em branco

Não há tom que combine tão bem com qualquer outra cor, como o branco. Fácil de ser aplicado em qualquer ambiente, a decoração com o toque branco é, muitas vezes, a salvação na composição de ambiente pequenos, desde a sala de estar ao banheiro.. Afinal, em um momento de dúvidas quanto as possibilidades de decoração, é muito fácil recorrer ao tom branco para compor o espaço. Sua neutralidade favorece qualquer composição e pode ser aproveitada por meio de peças básicas, como objetos decorativos ou, ainda, através de tecidos e tintas. Um ambiente com a utilização da cor branca favorece a iluminação natural e remete ao conforto, limpeza e perfeitamente acolhedor.

Embora a utilização da cor branca ofereça tantas vantagens, existem alguns rótulos direcionados ao uso desta decoração que podem ser considerados verdadeiros mitos. Associar este tipo de decoração a certos cenários, em ideias muitas vezes repassadas de geração em geração – sem que saiba-se ao certo os motivos – pode trazer dificuldades desnecessárias para que a decoração do ambiente seja definida.

Para ajudar a derrubar alguns destas antigas ideias que envolvem a cor branca para incrementar o lar, trouxemos respostas que poderão esclarecer um pouco mais sobre as ótimas possibilidades que as composições com esta cor podem trazer. São soluções que dissolvem dúvidas populares que, em um momento ou outro, acabam por ser ditas quando o assunto é a escolha da cor mais clara para compor o ambiente doméstico. Por isso, convidamos você a se juntar mais uma vez conosco para que possa observar este ótimo conjunto de dicas que darão uma verdadeira clareza para soluções em sua decoração, e assim, deixar velhos mitos para trás.

Venha conosco e inspire-se!