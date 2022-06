Incrível casa pré-fabricada de madeira

A casa é toda feita na fábrica e pode ser transportada em duas partes por caminhões até o local de instalação, onde é montada em apenas um dia. A casa está em fase de testes, mas o objetivo é lançar as 30 primeiras unidades no mercado ainda no início deste ano.

O principal conceito do projeto é o atendimento de duas demandas. A primeira é a escassez de casas de aluguel temporário e a segunda é a visão sombria dos vazios urbanos. O objetivo é ocupar as temporariamente as áreas livres e vazias com estas estruturas móveis e oferecer aos jovens liberais uma opção de moradia entre a habitação social e o mercado imobiliário tradicional. Os jovens que estão em seu primeiro emprego ainda não ganham o suficiente para financiar um imóvel e isto nem sempre é desejável. Mas é nestas áreas atraentes em que eles querem permanecer e se desenvolver. Por isto o projeto apresenta-se como um alternativa viável de viver com cerca de € 800, em um lugar onde eles podem expressar sua individualidade.