Casa contemporânea maravilhosa

Outro destaque do living room é o pé-direito duplo que realça a monumentalidade e o estilo contemporâneo do ambiente. O mobiliário foi escolhido em função do seu design moderno e de suas cores, cuja neutralidade serve para ressaltar o protagonismo dos materiais naturais de acabamento e da paisagem natural circundante.

O painel de madeira nogueira dá identidade ao ambiente. Além do painel de madeira na sala de Tv, as colunas do living room são revestidas com madeira nogueira, material nobre, que remete à paisagem natural exuberante do entorno da residência.