Como fazer um jardim utilizando caixotes

Com um jardim em casa, tudo melhora. Você passa a sentir o ar mais fresquinho no espaço escolhido para acomodar as plantas. Logo, ao passar longos períodos próximo às plantas, você sente-se também mais bem humorado. As cores e os perfumes parecem trabalhar perfeitamente para que o seu dia seja melhor, que a serenidade seja mais presente e que todos os problemas são deixados um pouco de lado. A rotina de cuidar das plantinhas que parecem crescer cada vez mais forte, renova a vida do ambiente e deixa um pouco suas tensões de lado. O lar só ganhou com a boa escolha.

Mesmo com tantos benefícios em se ter um jardim, muitas vezes a sua vontade esbarra nas possibilidades econômicas que parecem ser necessárias para um jardim criativo, bem cuidado e pleno em vida. A falta de tempo também passa a contribuir para que a sua vontade de cultivar as pequeninas esteja cada vez mais difícil de ser alcançada. No entanto, é preciso sempre lembrar que, mesmo com pouco tempo disponível, existem inúmeras espécies de plantinhas que poderão ser cuidadas mais facilmente, assim como, mesmo em tempos de crise, é possível encontrar formas criativas para trazer o cuidado com as plantas para o lar com formas baratas e muito criativas de incrementar a decoração. E é sobre uma destas formas econômicas de decoração com plantas, que falaremos hoje.

A decoração DIY é sempre uma excelente alternativa para incrementar o lar com pouco dinheiro e muita criatividade. Este tipo de decoração somada à presença saudável das plantas, traz uma composição incrível ao ambiente de sua casa e também ao meio ambiente, já que, com as técnicas DIY, você utilizará materiais que seriam descartados no lixo. E um destes materiais é o caixote de feira.

Fácil de serem encontrados em feiras e supermercados, os caixotes de frutas precisam de apenas um tratamento rápido para serem utilizados de muitas outras formas, sendo uma delas, o recipiente ideal para você cultivar um jardim. Para saber um pouco mais desta técnica e ainda observar ótimos projetos desenvolvidos por nossos profissionais, convidamos você a vir conosco em mais um ótimo artigo de sugestões que, além de levar criatividade ao seu lar, ainda deixará a sua decoração muito mais saudável. Aproveite!