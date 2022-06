Como usar cada tipo de pedras para enfeitar o jardim

Os seixos são pedras arredondadas encontradas à margem dos rios. Seu aspecto é arredondado e, pela facilidade com que podem ser encontrados, o custo deste tipo de pedra é considerado barato. O preço do quilo sai em média R$ 5,00 e, dependendo do tamanho das pedras e do jardim, não são necessárias grandes quantidades para a composição do ambiente.

O uso do seixo pode ser aproveitado para dar contrastes naturais ao jardim, já que sua cor escura pode ser muito bem somada com o uso pedras de cores claras, como podemos notar neste projeto da paisagista Junia Lobo, de Belo Horizonte (MG). Com o desenho criativo do jardim interno, a escolha por seixos na parte central ofereceu um ótimo contraste com os pedriscos brancos e a pedras maiores de granito.