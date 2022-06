Como mobiliar seu apartamento com um pequeno orçamento!

Com a onda de sustentabilidade e responsabilidade ambiental é cada vez mais comum e correto investir no reaproveitamento e construção de peças a partir de materiais descartados. Com um pouco de criatividade, você consegue reaproveitar objetos e materiais encontrados dentro de casa e criar novos itens de decoração, com a técnica do faça você mesmo DIY- Do It Yourself. Existem inúmeras ideias criativas que podem transformar o seu ambiente sem pesar no bolso. Veja algumas ideias de como repaginar móveis usados.