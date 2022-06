Dicas: cuidados indispensáveis na decoração do quarto infantil

Macios, seguros e excelentes para manter a sua tranquilidade enquanto as crianças se divertem. Os tapetes felpudos proporcionam o conforto necessário para o ambiente infantil e ainda evitam acidentes com escorregões, principalmente no caso de líquidos derramados pelas crianças. O cuidado essencial na escolha deste item, dá-se quanto ao fato de encontrar peças antialérgicas, que não soltam pelos facilmente e que ofereçam facilidade para sua limpeza rotineira.

Na imagem, o projeto do Espaço do Traço Arquitetura, de Florianópolis (SC), tem na presença do tapete felpudo a caracterização do que seria um espaço verde em conjunto com a árvore artificial. A escolha dos itens decorativos e cheios de diversão, deixou o quarto infantil especialmente divertido para longas horas de brincadeiras no local.