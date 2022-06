Sem dinheiro? Você pode fazer reciclagem interior!

A falta de dinheiro não pode ser desculpas para você ficar sem decorar ou repaginar o seu lar. Afinal, reaproveitar os materiais que não são mais utilizados ou que vão para o lixo é sustentável, além disso, aí está uma ótima alternativa para você usar sua criatividade na decoração da sua residência. Às vezes, não necessita de muito investimento para montar um novo objeto, apenas com alguns materiais é possível ter um lindo móvel ou um porta objetos transformados com coisas velhas existentes na sua casa.

Um exemplo são as garrafas de vidro, latas de leite – ótimas para montar uma mini hortinha. Podem ser feitos de diversas formas, revestindo com um tecido de sua estampa preferida e pendurados na parede ou deixar ela aparente apenas pintando com tinta spray. A ideia de luminária pode-se criar através de potes de vidro, eliminando a tampa podemos apoiar velas ou aquelas luminária em fio o que deixa um ar romântico e intimista no ambiente. O bacana é você fazer tudo sozinho e montar um espaço para criar seu artesanato, além dos objetos que demanda uma área especial para pintura.

Não importa, pois cria um efeito bonito tanto na cozinha ou na sacada suspensos através de um barbante ou um fio metálico. Outra maneira bacana de montar um móvel é utilizar as caixas de madeira, aquelas que você encontra em feiras para apoiar as frutas. Com um ótimo acabamento ou pintura com a cor de sua preferência pode se transformar em porta sapatos, revisteiros, porta livros, entre outras coisas.

Ah, se você quiser pode também apoiar várias caixas na parede, assim tem o mesmo efeito dos nichos, mas existem diversos materiais que podem ser reciclados, assim dar uma cara nova e fazer parte da ambientação da sua casa. Confira algumas ideias e maneiras de fazer objetos incríveis com eles sem gastar nada ou praticamente nada.