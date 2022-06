7 dicas para decorar uma sala com formato irregular

Cada um no seu quadrado , poderia ser uma ótima definição para a decoração dos cômodos. No entanto, nem sempre os espaços de um lar são delimitados com linhas bem definidas. É comum que, por limitações do próprio terreno onde o imóvel foi construído, a planta do imóvel não esteja desenhada em formatos de angulações corretas, que, por isto, são mais fáceis de decorar.

Cômodos com formatos irregulares, como por exemplo, triangulares, acabam por trazer dificuldades justamente por não oferecer linhas retas aos quais os móveis pode se adaptar mais facilmente. Para isto, optar por soluções que trazem consigo alguns truques fáceis de serem aplicados, pode ser a solução ideal para que a sua decoração possa ser feita de forma fácil e prática.

Pensando em trazer as melhores soluções que podem facilitar um pouco mais a sua vida ao ter pela frente um cômodo com desenho irregular para decorar, separamos algumas dicas especiais que podem funcionar muito bem no seu lar. São dicas direcionadas para a decoração da sala de estar, mas que podem servir como base para soluções em outros cômodos formados com paredes desenhadas sem a exatidão de um quadrado.

Convidamos então, que você siga conosco, para conferir algumas destas ótimas sugestões que poderão funcionar perfeitamente no seu lar e, de quebra, vermos juntos bons projetos decorativos que deixarão ótimas inspirações para a decoração da sala de estar. Por isso, junte-se a nós e venha conosco encontrar a solução ideal para as dimensões incomuns de sua casa. Temos certeza de que você encontrará ótimas respostas para as suas dúvidas. Aproveite!