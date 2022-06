6 dicas para ter um jardim prático

Se você tem espaço reduzido ou compacto na sua casa, um jardim com formato quadrado pode ser a escolha certa para você. No entanto, se você tem área, mas já utiliza o espaço para outros fins, pode fazer um jardim nas laterais que estão sem utilidade. Os jardins com um layout de bordas mais arredondadas podem proporcionar mais espaço para o plantio. Dependendo da arquitetura da sua casa ou da sua área externa, pode se pensar em incluir um jardim vertical. Eles podem ser montados diretamente nas paredes com o uso de suportes. Você pode também fazer uma espécie de prateleira com pallets e assim apoiar as plantas ou flores de acordo com suas espécies.