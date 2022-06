Como renovar a decoração da sala sem gastar muito

Quem não gosta de um toque renovador para a decoração de casa, em especial para a sala de estar? É neste ambiente onde recebemos nossos amigos, passamos boa parte do nosso período de descanso e colocamos os elementos decorativos que mais têm identificação conosco. A sala de estar, sem dúvidas, é o local onde apresentamos nossas experiências e preferências, sendo este local o ambiente mais expressivo do lar, oferecendo beleza e conforto em todos os elementos que completam o ambiente.

Renovar o lar é sempre uma boa maneira de trazer novos ares ao lar, afinal a presença dos mesmos elementos acaba nos cansando e transformando a nossa rotina em casa em algo tedioso, o que não é bom, já que é no lar onde devemos nos sentir completamente confortáveis e à vontade para ter ótimas inspirações para o trabalho, estudos e relações. Ter um ambiente sempre igual, acaba por trazer um cansaço que não deveria existir no seu lar, pois é entre as quatro paredes do seu aconchego que você deve se sentir no melhor lugar do mundo.

Se a ideia de redecorar e transformar completamente a sua sala de estar fica difícil nestes tempos de crise econômica, onde cada um de nós sofre um pouquinho com o pouco rendimento do dinheiro que custa a ser conquistado, uma excelente alternativa é optar por complementos que podem trazer excelentes transformações com pouco investimento. Ideias simples, com elementos chaves na decoração, que promovem transformações no ambiente e facilitam a necessidade de mudanças.

Para que você possa observar um pouco mais destas ideias e assim ter opções versáteis e fáceis de serem utilizadas em sua decoração, trouxemos alguns ótimos projetos de salas decoradas com excelência por ótimos profissionais homify. Em casa projeto, poderemos observar com detalhes as transformações decorrentes de escolhas simples, toque sutis e formas inteligentes de decorar a decoração. Venha conosco, observe nossas dicas e tenha com elas as inspirações necessárias para ter no seu lar, o toque perfeito para afugentar a rotina. Aproveite!