7 idéias criativas para coberturas de casas!

A fachada é o principal cartão de visitas de uma casa. É com a imagem externa do lar, que definiremos o estilo da casa em todo o seu raio, oferecendo uma identidade mais concreta quanto às possibilidades decorativas que estarão presentes no quintal, cores das paredes e inclinação do telhado. Casas com telhados mais inclinados tendem a parecer mais aconchegantes, enquanto que, casas com linhas retas em sua cobertura, tendem a parecer mais modernas. A variação no formato do telhado é uma das principais características do lar como um todo. E será a partir destas características que a casa poderá passar uma primeira impressão desejada. Por isso, pensando nas formas de embelezar a fachada do seu lar, trouxemos algumas possibilidades criativas com diferentes tipos de coberturas para que a sua casa fique ainda mais admirável.

Ter no lar um local de admiração não só para os proprietários, mas também para o próprio bairro, é algo que faz bem à vaidade e poderá servir como boas referências. A admiração por algo que saiu de um planejamento próprio, com as devidas atenções, sem dúvidas, faz bem a nós e traz excelentes valorizações no imóvel. Desta forma, o cuidado com a escolha do tipo de cobertura que estará presente em sua casa, passa a ser um benefício não só imediato, mas também, para o futuro.

Para estimular a sua criatividade e ainda incentivar formas inovadoras de valorizar o seu imóvel com o destaque para seu telhado, separamos algumas imagens de residências desenhadas por grandes profissionais brasileiros que, certamente, despertarão o seu bom gosto e servirão como ótimas inspirações para sua casa em construção ou, quem sabe, uma futura reforma. Confira todos os detalhes das diferentes coberturas para o seu lar e inspire-se com os profissionais incríveis do homify. Temos certeza de que, conosco, você terá ótimas ideias. Junte-se a nós e aproveite!