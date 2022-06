Banheira com Hidromassagem: como torná-la bonita?

Que delícia poder ter um Spa em casa à disposição, não é mesmo? Afinal, ter uma banheira com hidromassagem significa poder desfrutar de momentos relaxantes, além de garantir benefícios à saúde – uma vez que o contato com o fluxo da água aumenta a circulação sanguínea, assim melhora a qualidade do seu sono. Mas é necessário uma pequena reforma no local para construção de uma base de alvenaria, que sustentará a hidromassagem de forma segura.

Atualmente, já é possível criar um espaço para banho no quarto, banheiro ou na parte externa da casa, sem problemas. Ficou curioso? Por exemplo, o ofurô foi criado no Japão, o banho é realizado em tinas de madeira ou de fibra, e é bastante conhecido por ser energizante. Diferente da banheira de hidromassagem, a instalação do ofurô pode ser diretamente sobre o piso, mas com uma pequena elevação nos pés, pois ela necessita de um lugar para alimentação de água e de um ralo para escoamento. Você não precisa não precisa quebrar o piso, basta ter um lugar que caiba a tina escolhida.

As banheiras de hidromassagem proporcionam uma maneira luxuosa para relaxar em ambientes fechados ou ao ar livre, ainda mais se você tiver uma à disposição! A instalação deste tipo de equipamento na sua residência literalmente traz os spas para dentro do seu lar. No entanto, o processo de instalação não é tão simples, como mencionamos. A maioria das banheiras são auto-suficientes, ou seja, não há necessidade de conexões de encanamento, mas instaladores devem seguir diretrizes rígidas estabelecidas pelo fabricante.

Água quentinha e jatos de massagem tudo o que você merece depois de um dia estressante. E para mergulhar nesses momentos de prazer, confira ideias de spas e banheiras de hidromassagem em ambientes internos.