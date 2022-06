Casa de madeira luxuosa

A maior parte dos dormitórios está situada no pavimento superior, no sótão. Portanto, estes dormitórios tiram proveito dos planos inclinados da cobertura e possuem uma atmosfera mais intimista e aconchegante. A combinação do rústico com o moderno se repete.

Na suíte máster, a cama de casal com cabeceira de couro, dialoga com as almofadas de couro e com os criados mudos. A luminária de estilo contemporâneo e industrial dá um toque jovial e de modernidade ao ambiente. As cores neutras e tons escuros estimulam a sensação de relaxamento.