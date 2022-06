Casa mediterrânea espetacular

O estilo mediterrâneo você já conhece bem. Superfícies cálidas, em geral predominantemente brancas, espaços amplos e abertos para a paisagem, toques de materiais naturais, referências ao mar e muito charme e elegância. Não é à toa que este estilo mexe tanto com o nosso imaginário e nos desperta tanto desejo.

Homify apresenta hoje uma casa mediterrânea fascinante, localizada em Puta Mita, no estado de Nayarit, no México. A casa, denominada Lunamar, foi projetada pelo estúdio José Vigil Arquitetos e foi inspirada no estilo mediterrâneo e litorâneo, devido à proximidade com o mar. Aliás, a residência tem a praia como uma extensão do quintal e faz uso das vistas espetaculares para a paisagem litorânea. A casa exibe espaços amplos e integrados à paisagem, que no entanto oferecem uma sensação de aconchego e muita privacidade.

Curioso para desvendar todos os encantos e charme desta casa de praia espetacular? Então confira a seguir mais detalhes e imagens da Casa Lunamar, simples, aconchegante e completamente apaixonante.