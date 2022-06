Pequenas mudanças na cozinha: o backsplash

Muito comuns em cozinhas nos Estados Unidos e na Europa, os backsplash também têm se tornado uma tendência no Brasil. Mas afinal, o que são os backsplashes? Por lá, não é tão comum recobrir a cozinha toda com materiais de cerâmica. As únicas partes que ganham esse tipo de revestimento são as áreas em frente à pia ao fogão. O restante das paredes ganha uma demão de tinta, assim como o restante da casa. Esse tipo de opção visa baratear o custo da obra e colocar cerâmica em áreas que serão alvo de água, gordura e outros respingos.

Essa opção facilita a limpeza da cozinha e se torna uma ótima alternativa para quem busca integrar esse ambiente com o restante da casa sem que seja necessária uma mudança brusca na decoração. Para quem pretende renovar, o backsplash chega em boa hora. Afinal, é muito mais fácil substituir apenas uma parte da cerâmica e deixar o restante com parede de alvenaria. Com estilo, é possível criar uma cozinha única e muito funcional. Veja cozinhas com backsplashes em diversos materiais e se inspire para transformar a sua!