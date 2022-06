Dicas de limpeza que não vai querer perder

Mesmo com uma vida agitada, procure manter a casa sempre limpa e cada objeto no devido lugar. Acredita-se que o lar é o templo do corpo, lugar onde as energias são renovadas, e, por isso, precisa ser purificado diariamente. Não precisa ser budista, mas segue, ainda que indiretamente, os preceitos do budismo em relação à limpeza do ambiente em que vive com a família. E também você não precisa ser um expert da faxina, mas dominar alguns táticas é fundamental, assim você terá um ambiente limpo em questão de minutos.

É tão interessante, pois os monges dedicam boa parte do seu tempo à faxina, porque a consideram um aprimoramento espiritual. É comum, por exemplo, estudantes dos ensinos fundamental e médio, no Japão, se encarregarem da faxina de suas escolas, algo inconcebível no Ocidente. E muito mais gente do que podemos imaginar pensa assim: trabalho infantil – fora de questão, mas a questão não seja trabalho infantil, mas ensinamentos para toda vida. Afinal, longe de ser um fardo, varrer a poeira do chão é retirar a sujeira da alma para pessoas comuns, que tentam encontrar harmonia e serenidade na arrumação de sua morada.

A limpeza e manter o que é seu limpo está em alta. O monge Keisuke Matsumoto trata do assunto de forma leve em seu livro Manual de limpeza de um monge budista. O livro é Best-seller na Espanha, Itália e Japão, a publicação traz reflexões filosóficas para inspirar e estimulara cada pessoa a cuidar melhor do ambiente onde vive. A limpeza da casa purifica o espírito, e um espaço limpo é aconchegante! Confira como limpar uma sala japonesa rapidamente e purificar o seu espírito!