Ideias criativas para decorar seu loft!

O estilo de residencial loft surgiu em Manhattan/Estados Unidos, nos anos 50, o conceito tem variado de acordo com cada região e sendo adaptado as características da arquitetura contemporânea e as necessidades da vida atual, assim como o mezanino. A evolução do conceito tem convertido a palavra “loft” em um sinônimo de espaços abertos, em áreas multifuncionais e com os interiores para apreciadores do design moderno. Ou seja, é um ambiente praticamente sem divisória de paredes.

Bom, por esta razão que decorar um loft pode tornar-se um pouco complicado em relação a decoração de uma casa ou apartamento tradicional, claro, se não souber como aproveitar o espaço da divisão, que tipo de móveis escolher ou quais são os elementos mais adequados para o décor. Por exemplo, um loft é um espaço perfeito para projetar um estilo minimalista e moderno.

Para decorar o seu loft, comece por escolher as cores mais favorecedoras para as paredes ou divisórias, por exemplo, armários que disponha para separar um ambiente do outro. É conveniente utilizar como cor predominante o branco ou tonalidades claras como creme ou branco. Existe sempre a possibilidade de dar um toque de cor aos espaços e a melhor opção para um loft é dar protagonismo a uma das paredes pintado-a numa cor escura. Além disso, o contraste com as restantes paredes é surpreendente e, ao mesmo tempo, a habitação ganha vida! Confira algumas ideias criativas para decorar o seu loft!