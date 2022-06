Branco (quase) total!

O branco também vai bem com qualquer estilo, desde o clássico ao minimalista, do moderno ao rústico, do colonial ao mediterrâneo, do escandinavo ao industrial. Nesse banheiro em estilo entre clássico e moderno, o branco aparece nas louças, na pia, nos armários da bancada, na banheira de hidromassagem e no piso, combinando com o granito bege da bancada da pia e sendo ampliado pelos espelhos e portas de vidro do box. A iluminação também enfatiza a cor branca, dando ao banheiro um ar de limpeza impecável. A impressão que se tem é de um banheiro muito maior do que ele realmente é, o que torna a permanência no lugar muito confortável. Para outras dicas sobre uso do branco na decoração, leia este artigo.