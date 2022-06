Quais são os tipos de energia renováveis disponíveis?

Nossas vidas, relações sociais e todos os aspectos que mantém nossa sociedade em movimento tais como a economia e produtividade dependem do consumo e distribuição de energia no planeta. Em nosso dia a dia, podemos utilizar diferentes recursos energéticos que provém de fontes primárias, ou seja, aquelas que estão disponíveis na natureza como a madeira, o gás natural, a água, o vento e o sol. Ou fontes secundárias, que surgem a partir das fontes primárias como energia elétrica, gasolina, álcool, carvão vegetal, entre outros.

Dentro do grupo das fontes primárias estão caracterizadas as não renováveis e energias renováveis. As primeiras, temos utilizado indiscriminadamente, são fontes que se esgotam com o passar do tempo. Já as energias renováveis são geradas a partir de ciclos da natureza e por isso tendem a existir continuamente.

A utilização de energia renovável vêm aumentando com o passar dos anos, em muitos casos algumas destas fontes de energia pode inclusive ajudar a manter o planeta em equilíbrio. Iremos apresentar alguns modelos de usos energéticos convencionais e sustentáveis que você pode utilizar ao construir sua casa.