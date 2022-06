6 dicas para ter um gramado bonito no quintal

Essencial para a boa aparência do gramado, a poda deve ser realizada conforme períodos torrenciais. Em épocas de chuvas constantes, o gramado crescerá com maior rapidez, pedindo a poda quinzenal do local. Já nos períodos de seca, o gramado tenderá a crescer mais vagarosamente, permitindo um intervalo maior entre as podas. Lembre-se de que cada espécie de grama pede um corte ideal na altura. Por isso, lembre-se de verificar esta informação no momento em que comprar sua grama. Em todos os casos, lembre-se de não deixar a grama crescer mais do que 7 cm. de altura. Isto poderá dar um aspecto de secura para o gramado.

Neste projeto da Landscape Paisagismo, do Rio de Janeiro (RJ), podemos notar como a grama bem cuidada conferiu ao quintal uma ambientação perfeita, com o gramado sendo utilizado como um imenso e lindo tapete, somando um cenário ideal com o telhado verde.