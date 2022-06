Dicas criativas para espantar o frio!

O posicionamento adequado do seu aquecedor, lareira ou qualquer outro radiador de aquecimento vai ajudar obter o máximo do calor gerado pelo mesmo. Tente colocar todos os seus as peças do seu mobiliário longe do seu climatizador ou equipamento que gera calor por causa. Muitos móveis são os responsáveis pela absorção do calor. Outra maneira de canalizar o calor para dentro da sala é colocando uma prateleira logo acima do seu radiador. Você também pode considerar ter o radiador abaixo da janela, desta maneira o calor gerado ficará armazenado entre as cortinas e as janelas.