7 hábitos para economizar dinheiro ao longo do ano

Não é fácil prever o que acontecerá no futuro, mas é bom ir sonhando e planejamento. Estime metas, mas saiba que imprevistos podem acontecer. Uma gravidez não planejada, por exemplo, pode trazer novos planos e diversos gastos não estimados. Com uma economia prévia é possível rearranjar o orçamento sem precisar mudar o padrão de vida com a chegada do bebê. Ter uma reserva também ajuda no caso de alguma doença, alguma intervenção cirúrgica ou algum tratamento médico de urgência.

Mas não só de surpresas inesperadas é feita a vida. É preciso planejar também o futuro dos filhos, poupar para que eles possam estudar com um orçamento um pouco mais folgado, ou até quem sabe, poder pagar aquela viagem tão sonhada para a família inteira. Para planejar os próximos passos do que você fará com sua renda, estime o que quer ter daqui um ano, daqui cinco anos e daqui dez anos. Reparta as economias entre cada um desses planos.