Cuide bem de sua geladeira

Se você sofre com odores na geladeira, é possível que esteja fazendo alguma coisa do modo errado. Antes de tentar apenas tirar o odor desagradável, faça uma limpeza profunda. Tire todas as comidas vencidas, estragadas e aquelas que você acha que poderão estragar antes mesmo de que dê tempo de consumi-las, faça algo! Doe, prepare uma receita para aproveitar tudo ou chame um amigo para jantar.

Depois de retirar tudo isso, com a geladeira mais livre, comece a limpeza. Retire todas as peças móveis, lave com sabão neutro, deixe de molho do bicarbonato de sódio. Se a parte interna estiver muito suja, passe uma esponja úmida com detergente neutro, retire todas as manchas e líquidos que puderem surgir, passe um pano seco e aplica uma mistura de bicarbonato de sódio diluída em água. Isso vai evitar que o cheiro impregne na peça. Depois de secar as partes móveis, devolva novamente cada uma em seu devido lugar.

Para tentar espantar o mau cheiro que por ventura ainda possa ter ficado na geladeira coloque um pote de café aberto dentro. Há outros truques como picar em quatro gomos uma maçã e a deixar lá por dois dias no máximo. Também é possível fazer isso utilizando limão e batata. Todos esses alimentos têm o poder de filtrar o ar dentro do ambiente da geladeira e reter os odores.