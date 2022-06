Dicas para limpar sua casa como mágica

Mesmo estando na sua casa, não se permita pular etapas da faxina. Pense que você foi contratado para fazer aquele serviço e precisa fazê-lo bem feito para continuar com seu emprego. Lembre-se dos ensinamentos da mamãe ou da vovó e use todas as dicas delas para facilitar a limpeza. As famílias sempre têm dicas incríveis para ensinar. Se você não conheça nenhuma, converse com alguém que possa te ajudar.

Se alguma vez você já teve uma faxineira em casa, lembre-se de como ela fazia determinados serviços e tente se inspirar em todo esse conhecimento para tornar a limpeza mais rápida e eficiente. Novamente, não se engane, não deixe nenhuma parte para trás.