Dicas para limpar e conservar sua geladeira!

Agora que sua geladeira está limpinha por dentro e livre dos maus odores, é hora de dar atenção para a parte externa do equipamento. Para a parte externa, o mais correto é limpar primeiro com um pano úmido e depois esfregar a parte mais suave da esponja com detergente neutro e depois, novamente, enxaguar com pano úmido. Para secar, opte por um pano seco bem macio.

É comum que algumas geladeiras, principalmente as brancas, fiquem encardidas ao longo do tempo. Para tirar o amarelado que costuma aparecer nas partes plásticas e externas, pode ser usada uma solução com bicarbonato de sódio e água morna, esfregando sempre com a parte macia da esponja. Se as manchas persistirem é possível complementar a limpeza com pasta de dente, só tome cuidado de testar o produto em uma área pequena do plástico, produtos que tenham agentes corrosivos podem danificar o plástico e ainda retirar todo o brilho da peça. Atenção, não faça isso na parte esmaltada!