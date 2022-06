Casa decorada com obras de arte

A fachada frontal é enigmática por causa dos generosos painéis cegos, sem aberturas, e por causa do jogo de sombras que eles promovem. Mas as fachadas laterais e a fachada posterior contrastam com a sua abstração e impermeabilidade visual. Na fachada lateral, peças de madeira de demolição aparentes foram utilizadas para criar um anteparo no plano da fachada, cuja sombra se projeta na superfície do edifício, ressaltando sua brancura e sua materialidade abstrata.