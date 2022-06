7 segredos para uma sala de estar perfeita!

Esta é uma dica da qual pouca gente sabe: pensar em triângulos na ambientação, favorece o acolhimento. Ou seja, uma forma estratégica de fazer com que as pessoas sintam-se mais confortáveis no seu lar, é criar triângulos imaginários com os móveis da decoração. Um exemplo: duas poltronas colocadas lado a lado, tendo pouco à frente, na posição central entre elas, uma mesa de centro. Este tipo de decoração cria uma atmosfera mais confortável, com pontos de foco próximo, fazendo com que o relaxamento seja mais natural.

Neste maravilhoso projeto também do escritório VL Arquitetura e Interiores, de Curitiba (PR), podemos notar pontos de triangulação nos espaços entre as poltronas e mesa de centro, as poltronas e a janela ao fundo, as poltronas e o sofá.