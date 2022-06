Conheça escadas perfeitas para casas pequenas

As escadas são um dos elementos mais complexos na construção de uma casa, exigindo engenho e criatividade na hora do seu projeto e, consequentemente, na hora da sua realização. Basicamente, as escadas em um projeto arquitetônico servem para ligar o piso inferior ao piso superior, mas muitos fatores interferem na escolha do modelo e até dos materiais, como o espaço disponível nos dois ambientes, o de baixo e o de cima. Elas geralmente seguem o estilo do ambiente inferior e apresentam as dimensões compatíveis com o tamanho dos espaços envolvidos, o que exige a escolha de um determinado formato entre tantos.

As escadas parecem elementos tão simples, mas a verdade é que elas se apresentam em formatos os mais variados e surpreendentes, de acordo com a solução encontrada para um determinado espaço. Engana-se, porém, quem acredita que casas pequenas não podem ter escadas bonitas e cheias de estilo, mesmo que o espaço para elas seja reduzido. Para esses casos, existem escadas em vários formatos, como espiral, reta e flutuante, que podem ser construídas com vários materiais, como madeira, vidro, metal e ferro.Elas podem ser tanto informais e despojadas, quanto elegantes e sofisticadas.

Conheça as melhores escadas para a sua casa pequena e dê vida nova ao ambiente!