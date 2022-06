Como utilizar portas de correr para ganhar espaço

Qualquer espaço que sobra no ambiente, é valioso. Em tempos onde os apertados apartamentos e casas parecem ter cada centímetro contado antes da construção, buscar alternativas que ajudam a ganhar mais espaço internamente no lar, é essencial para ampliar a comodidade e o conforto de quem mora em meio a grandes cidades.

Há muito tempo, as portas eram valorizadas por seu tamanho e peso, trazendo dificuldade para serem utilizadas e tomando parte do pouco espaço disponível no lar. Com o passar do tempo, a necessidade de modernizar as construções levou ao encontro de alternativas inteligentes que pudessem ser utilizadas facilmente em praticamente qualquer cômodo do lar, interna ou externamente. Uma das formas desenvolvidas para dar soluções ao espaço tomado pelas portas tradicionais, foram as portas deslizantes, ou portas de correr como são popularmente conhecidas.

A introdução das portas de correr para os mais diferentes espaços, trouxe excelentes vantagens especialmente quanto ao ganho de espaço que este tipo de instalação oferece. Utilizando um trilho ao longo das paredes, as portas de correr são adaptadas para tomarem menos espaços na casa e até mesmo facilitarem a entrada de luz no ambiente interno, dependendo do locar e do tipo de material utilizados.

Para que você possa saber um pouco mais das possibilidades e conferir alguns projetos excelentes com o uso das portas deslizantes, trouxemos algumas dicas de uso e manutenção deste tipo de porta que, além de muito prática, oferece muita elegância à decoração tanto dentro, quanto fora da casa.

Por isso, siga conosco em mais um conjunto de boas dicas e veja quais as possibilidades excelentes você poderá ter ao optar por uma porta de correr. Temos a certeza de que, ao final do artigo, você estará muito inspirado com as ótimas ideias de nossos profissionais.

Venha conosco e aproveite!