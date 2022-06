Prós e contras: o melhor piso para a sua casa

Para iniciar o planejamento do piso, é preciso levar em consideração onde ele será instalado. Se o cômodo for a cozinha ou banheiro, um piso mais resistente e adequado para áreas molhadas será a escolha mais acertada. No banheiro, o ideal é optar por pisos antiderrapantes para prevenir acidentes.

O tamanho do local a ser instalado também influencia a escolha. Para dar sensação de amplitude, é preciso dar preferência aos pisos claros e com desenhos que permitam ‘alongar’ o ambiente, podendo até disfarçar a sensação de cômodo pequeno. Nesse caso, o tamanho das placas do piso também tem importância. Por exemplo, se o piso for quadrado, quanto menores, melhor. Se o piso for retangular, o ideal é escolher peças mais finas. Tudo isso vai criar a sensação visual de amplitude. O preço também é outro fator que deve ser levado em consideração. Dependendo do seu orçamento para essa obra, é melhor optar por um tipo de piso único, podendo ser usado em todas as áreas. Mas saiba escolher ponderando os prós e contras de cada tipo.