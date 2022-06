6 dicas para sua casa sempre parecer organizada

Outra forma muito eficiente de repassar a sensação de organização no lar, é manter as paredes de sua casa sem muitos elementos decorativos. A sensação de amplitude com as paredes livres e a presença de boa iluminação, especialmente se as paredes forem brancas, pode ser um ótimo trunfo para que o seu lar não repasse um visual de objetos excessivamente espalhados pelo local. Associar a presença de poucos ruídos visuais com a sensação de organização, funciona como um ótimo atalho para o inconsciente.

Na imagem, um bom exemplo de sala de estar perfeitamente organizada e visual limpo, sem a presença de muitos elementos. O projeto do arquiteto Filipe Castro, de Belo Horizonte, traz o conforto de um longo sofá e pequenas poltronas cercadas por um tapete super felpudo. As paredes brancas iluminadas por dicroicas, mantêm o visual limpo do ambiente, reforçando a sensação de acolhimento.