Amplia sua casa com segurança e truques de design

Uma cozinha ampla e aberta para você interagir com sua família e seus convidados é tudo de bom. Porém, nada deixa sua casa mais limitada e com a sensação de pouco espaço do que o exagero, por exemplo, mantenha os móveis essenciais, doe aqueles que não têm tanta utilidade. Seja prático!

O mesmo ocorre com itens na sua cozinha. Uma cozinha com muitos armários dá a impressão de ser menor e pode deixar os moradores com a impressão de que eles estão em um espaço apertado. Deixe apenas aquilo que você realmente usa e tenha necessidade.