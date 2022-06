A casa cubo: paraíso para morar!

Girando 180 graus, descobrimos o outro lado da casa. Aqui, o espaço social foi definido de forma clara e abrangente. Alguns elementos arquitetônicos foram criados de tal forma que ligam os espaços e organizam-no em planos diferentes.Temos, então, uma cozinha na área rebaixada do piso, a sala de estar em um patamar um pouco mais alto e a sala de jantar no nível do jardim. E para as áreas privativas, um jogo de escadas que nos permite subir além do pé direito duplo.

A madeira, como foi o caso da fachada, continua a ser um elemento-chave da casa, ocupando pisos, painéis, corrimões e escadas, proporcionando assim o seu toque quente e acolhedor. E no fundo, vislumbramos a fachada da antiga casa que se conecta a ela.