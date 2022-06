Casa futurista repleta de luxo!

O efeito criado entre a ardósia, o cinza do telhado e o look monocromático da casa, trabalha um visual realmente elegante. O vidro e o tijolo adicionam ainda ares ecléticos e interessantes. Os ambientes parecem saltar para fora do telhado e oferecem vistas deslumbrantes sobre os exuberantes jardins verdes. Um pátio coberto ao lado da casa é perfeito para refeições ao ar livre, noites de lazer e churrascos entre amigos. A excentricidade arquitetônico da casa nos agrada independentemente do ângulo em que a vemos.