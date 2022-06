Uma casa com a elegância do estilo clássico!

E se hoje quebrássemos a rotina e déssemos um passeio até Buenos Aires, no distrito de Nordelta? Nada como descobrir um lugar novo, com novos ares e possibilidades ao alcance. E para os leitores do homify, isto é possível todos os dias!

Levamos você até uma obra excelente dos profissionais da Building M&CC, locados em Benavidez, Argentina, e com um enorme leque de ideias em arquitetura e design para oferecer aos interessados. Neste projeto de design elegante e decoração cuidadosa, cada elemento é composto com total classe e rigor, garantindo resultados apaixonantes e com uma estética clássica muito acolhedora.

Desenvolvido em dois andares, o edifício combina este estilo clássico com soluções modernas e funcionais. o resultado é uma casa iluminada e com ambientes abertos e muito confortáveis. Permaneça conosco e descubra-os imediatamente!