Animais seguros, donos felizes!

Se nada der certo e o seu cachorro for implacável com as plantas, você ainda pode tentar ter um jardim só com vasos e jardineiras, com algumas cestas suspensas para um charme maior e, – maior proteção. Plantas bulbosas são uma boa pedida também, pois tem o ciclo mais curto, não ficando à mercê dos cães o ano todo, além de rebrotarem após serem machucadas. Quando for montar o seu jardim – pense nos animais que moram com você. O projeto foi desenvolvido por Madeño Arquitetura & Engenharia, localizado em Ubatuta/São Paulo.