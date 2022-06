Como limpar dos principais eletrodomésticos do seu lar

Essencial para que a sua casa esteja sempre em perfeito funcionamento, a manutenção dos seus eletrodomésticos garante rapidez e praticidade na rotina de atividades domésticas. Ficar tranquilo para preparar pratos rápidos no micro-ondas, fazer receitas deliciosas no forno, manter a geladeira com as condições necessárias para a conservação de alimentos, e ter sempre à mão louças bem lavadas, faz muita diferença especialmente para quem corre contra o tempo em agendas cada vez mais apertadas que dividem as necessidades profissionais, do lar e sociais. Além disto, como dissemos no início do artigo, esta é a melhor forma de respeitar os valores de tempo e dinheiro investidos no seu lar. Estar atento às regras de manutenção presentes no manual do usuário e fazer uso de dicas seguras que deixem os seus eletrodomésticos sempre em bom estado, fará muita diferença por um longo período em sua vida.

Na imagem, o ótimo projeto da cozinha perfeitamente planejada, é do escritório Adoro Arquitetura, do Rio de Janeiro (RJ).