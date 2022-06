Ideias exóticas para decorar sua casa!

Se você é do tipo de pessoa que não gosta do tradicional, principalmente quando o assunto é sobre decoração. O artigo de hoje, dia 15, é sobre décor exótica e com informações bem interessantes para você! Quanto mais diferentes e inusitadas mais as pessoas gostam das decorações exóticas, pois são cheias de personalidade e charmosas. Este tipo de decoração pode ser feita em qualquer cômodo da residência e com estilos diferenciados, apenas precisa ter uma leve noção de senso para não pesar o ambiente.

Para fazer uma decoração exótica e cheia de estilo é necessário brincar com alguns estilos que possam contrastar e, assim deixar o espaço diferenciado. O efeito exótico pode ser conseguido de várias formas, por exemplo, através de cores, de objetos ou de elementos naturais, mas colocado da forma certa em lugares estratégicos. Você pode abusar de mobílias diferentes, papéis de parede, cores, brilhos, couro, quadros, mapas, ventoinhas e tudo que sua imaginação permitir, claro, além do seu orçamento.

Se você quer uma decoração exótica, a homify separou ideias super bacanas, assim você pode decorar seu ambiente sem medo de arriscar e misturar os elementos de forma harmoniosa.

