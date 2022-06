Financiamento: conheça os detalhes antes de assinar

Fique sabendo que as condições e taxas variam de acordo com o tipo de imóvel, estado onde ele se encontra, se ele é novo ou usado e a idade do comprador. Isso porque cada financiamento é feito com sabe nas características pessoais do comprador. Por exemplo, se o imóvel é para moradia ou para investimento, se é uma área residencial ou comercial, vai definir os primeiros passos da avaliação da instituição financeira. Os bancos públicos, famosos por abocanhar grande parte das parcelas de financiamentos imobiliários no País trabalham com tabelas que determinam o valor mínimo de entrada para cada tipo de imóvel nas diferentes regiões do Brasil. Se o financiamento do imóvel em São Paulo que custe 500 mil será fixado de um modo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, ele será de outra maneira.

A mudança com relação a entrada de móveis usados diz respeito ao maior banco público brasileiro que trabalha com financiamentos. Em 2015 esse banco passou a apenas considerar financiamentos para imóveis usados que tivessem sido pagos como entrada 50% do valor total. Isso provocou uma corrida de mutuários em busca melhores taxas e condições de pagamentos em bancos privados, que hoje já estão fazendo melhores ofertas. No caso de imóveis novos, a maioria dos bancos ainda chega a financiar 80% do valor, no entanto é melhor pesquisar aquele que melhores condições e prazo.

No entanto, sendo privados ou públicos, as modalidades de empréstimo pouco diferem entre eles. As taxas de juros que incidem sobre o valor do financiamento podem ser determinantes. Em alguns, a taxa é de 9,45% enquanto em outros ela chega a 11,60%. O comprometimento de renda também ser fator decisivo, alguns permitem que o comprometimento total da renda dos mutuários seja de 35%, enquanto outros permitem apenas 30%.

A idade também influencia na hora do cálculo, pois com o passar dos anos somos obrigados a pagar seguros cada vez mais caros, esse seguro é somado ao valor da parcela da amortização. Em alguns casos, podem chegar a ser mais caro que a própria parcela.