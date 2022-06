Casa fascinante toda azul

Uma casa de praia é item obrigatório na lista de sonhos de consumo da maioria de nós. Afinal, uma casa de praia proporciona aos moradores um ambiente descontraído e relaxante para reunir amigos e familiares para curtir os dias ensolarados e quentes típicos do nosso verão.

Homify apresenta hoje uma casa de praia espetacular que se destaca entre tantas características marcantes pela sua cor azul. Localizada em um condomínio fechado, Atlântida Lagos Park, em Xangrila, no Rio Grande do Sul, a residência, projetada pelo estúdio Hecher Yllana Arquitetos, privilegia os espaços sociais, amplos e integrados, de modo a estimular as atividades em comum da família e a convivência familiar. A forma tradicional do edifício contrasta com a organização espacial contemporânea e com a sensação de requinte e sofisticação dos ambientes. O azul é a cor que dá identidade e personalidade aos espaços, com detalhes e peças decorativas na cor azul, e exploram também os benefícios da cromoterapia.

Curioso para desvendar todos os encantos e atrações desta casa de praia fascinante? Confira a seguir mais detalhes e imagens desta casa toda azul, que esbanja conforto e personalidade.