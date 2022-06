Casa geminada: fachada discreta esconde morada de novela

O projeto arquitetônico é caracterizado pela integração dos espaços sociais, sala de jantar e sala de estar e pelo pé-direito duplo do living room, que dá um toque de sofisticação e modernidade ao ambiente. No interior da residência predominam as superfícies brancas e cores neutras, com destaque para o piso de porcelanato e para peças de design luxuosas, como o lustre de estilo provençal que ornamenta a sala de jantar.

A integração espacial visou a criar uma sensação maior de amplitude espacial, incluindo a integração com o mezanino do pavimento superior, e estimular as atividades comuns e a convivência familiar.